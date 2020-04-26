تراند اليوم : هكذا ألقي القبض على سما المصري من منزلها – فيديو

منذ يومين، ألقي القبض على الراقصة المصرية سما المصري التي ضربت بعرض الحائط كل العادات والتقاليد المصرية وروجت لجسدها على مدار سنوات. أما تفاصيل إلقاء القبض عليها فعلى الرايط أدناه.

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لا تزال غائبة عن صفحاتها ولا يعرف أحد ما مصيرها وما إذا أوقفت على ذمة التحقيق أم أخلي سبيلها لقاء عدم الظهور خلال شهر رمضان وربما بعده.

انتشر فيديو لها أثناء القاء القبض عليها من منزلها فجرًا، ومن صورها لا علاقة له بالشرطة، وحين رأته سألته عن مرتضى منصور الذي أرسله، أما الشرطة هاجمته وطلبت من ايقاف التصوير فورًا.