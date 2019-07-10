متابعة نتائج التوجيهي 2019 الاردن الدورة الصيفية وكيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع...

نتابع معكم أهم الأخبار الحصرية حول نتائج التوجيهي 2019 الاردن وجميع التصريحات والتفاصيل حول موعد نتائج الثانوية العامة الاردنية للعام الدراسي الحالي، انتهي طلاب الثانوية العامة من اختبارات نهاية الدورة الحالية منذ مدة ليست ببعيدة، والآن يترقبون إعلان نتائجهم، وذلك لمعرفة الجامعات المناسبة لمجموعهم الكلي، ويتم الإستعلام عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وسنوافيكم بالرابط في هذه المقالة فتابعونا.

يجري حاليا تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، وذلك باشتراك حوالي 16500 معلم في 87 مركز، والجدير بالذكر أنه قد تم آداء الاختبارات من قبل 145905 طالب تقدموا للامتحان في الدورة الشتوية في الفرعين العلمي والأدبي، وقد كان هناك 67688 طالب في الشعبة الأدبية و 49929 طالب في الشعبة العلمية.

نتائج التوجيهي 2019 الاردن

يجري البحث حاليا عن نتائج التوجيهي 2019 الاردن وذلك لمعرفة درجات الطلاب في جميع المواد التي أدوا الاختبارات النهائية بها، وأيضا لاحتساب معدل الثانوية العامة وسنتابع معكم بشكل دوري أهم الأخبار والتصريحات حول نتائج الثانوية العامة الاردن.

روابط نتائج توجيهي 2019 الدورة الصيفية

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2019

يمكنكم الاستعلام عن النتائج عبر روابط نتائج توجيهي 2019 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أو موقع إيدويف كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له النقر علي عرض النتيجة

بدأت اختبارات التوجيهي الدورة الصيفية من يوم 11 حزيران الماضي واستمرت حتى يوم 1 تموز وعلى الفور بدأت جميع أعمال التصحيح والمراجعة تحت إشراف وليد المعاني