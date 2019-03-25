تراند اليوم : مشكله شيرين عبد الوهاب فيديو (كامل)

الخليج 365 – مصر

نعرض لكم من خلال السطور التالية تفاصيل مشكلة الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب ، واللقاء الحصري للفنانة شرين عبد الهواء مع الاعلامي عمرو أديب ، حيث حيث تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لموجة بكاء مباشرةً على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكّدةً أنها لم تُسجن بل هناك من يتربّص بها وهي مظلومة.

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها تعرضت لموجة من التشويه من بعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية، حتى أن أحدهم اتهمها بتوقيفها بالترامادول في مطار القاهرة.

وأضافت شيرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لا صحة لما تم تردد في هذا السياق، مشيرة أن سلطات المطار لم تكن لتسمح لها بصعود الطائرة لو كان بحوزتها مخدر الترامادول، مشيرة أن المخدر كان مع أحد المرافقين لها والذي يتعاطاه بأمر طبي تعرضه لآلام في ظهره.

كما علقت شيرين على قرار إيقافها عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، وقالت لأديب باكية، إنها طيبة وأن طيبتها الزائدة هي التي وضعتها في هذا الموقف، وأن نقابة المهن الموسيقية لا تدافع عنها وأن النقابة سرعان ما تحيلها للتحقيق وتوقفها عن العمل، لذا هي تتمني أن يتم إيقافها عن العمل.

واستنجدت شيرين عبدالوهاب برئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها تتعرّض لمؤامرة، وأضافت باكيةً “زوجي أجرى جراحة أخيراً، وكان هيموت النهاردة بسببي لأنه حاسس إني في خطر”.

يُذكر أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد المطربة شيرين يتهمها بالإساءة للدولة المصرية، حيث قالت في حفل لها بالبحرين، ” أتكلم هنا براحتي، اللي بيتكلم في مصر بيتحبس”.