الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول تصفع الأتراك بعد خيانة زوجها: (لماذا لا تصدقون؟) – فيديو

قالت النجمة التركية نسليهان_أتاغول إنها لن تتخلّى عن زوجها قادير دوغلو، رغم كل الاتهامات الموجهة نحوه بالخيانة.
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لأول مرة عبر الإعلام الذي التقط لهما الفيديو الذي ترونه أدناه.
ردت على الصحافيين قائلةً: (هل بالفعل تتساءلون عن موضوع الفيديو الذي جمع زوجي بصديقته؟).
تابعت: (لماذا لا تصدقون ما ترونه الآن؟ نحن معًا أنا وقادير ومعًا).
أما قادير الخائن فعقّب: (باختصار هذه مسألة شخصية خاصة بيني وبين زوجتي).
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عن اخبار الخيانة
نسليهان : هل بالفعل هذا ما تتساءلون عنه ؟ لماذا لا تصدقون ما ترونه ؟ (اننا معاً)
قادير : بإختصار هذه مسألة شخصية بيني وبين زوجتي pic.twitter.com/yQgLlyibi7
— arab2turk (@arab2turk)
عن اخبار الخيانة— arab2turk (@arab2turk) May 1, 2023
نسليهان : هل بالفعل هذا ما تتساءلون عنه ؟ لماذا لا تصدقون ما ترونه ؟ (اننا معاً)
قادير : بإختصار هذه مسألة شخصية بيني وبين زوجتي pic.twitter.com/yQgLlyibi7