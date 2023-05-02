الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول تصفع الأتراك بعد خيانة زوجها: (لماذا لا تصدقون؟) – فيديو

قالت النجمة التركية نسليهان_أتاغول إنها لن تتخلّى عن زوجها قادير دوغلو، رغم كل الاتهامات الموجهة نحوه بالخيانة.

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لأول مرة عبر الإعلام الذي التقط لهما الفيديو الذي ترونه أدناه.

ردت على الصحافيين قائلةً: (هل بالفعل تتساءلون عن موضوع الفيديو الذي جمع زوجي بصديقته؟).

تابعت: (لماذا لا تصدقون ما ترونه الآن؟ نحن معًا أنا وقادير ومعًا).

أما قادير الخائن فعقّب: (باختصار هذه مسألة شخصية خاصة بيني وبين زوجتي).

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