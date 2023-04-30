الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول تعاركت مع والدتها بعدما رفضت الانفصال!

هاجم الإعلام التركي النجمة نسليهان_أتاغول بعدما رفضت الانفصال عن زوجها قادير دوغلو، رغم خيانته الفاضحة لها.

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بعدما قالت والدة نسليهان إن ابنتها ستنفصل عن زوجها خلال أيام.

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قررت نسليهان عدم الاستجابة لوالدتها وصحافيون أتراك قالوا إنها لن ترد عليها وافتعلت مشكلة كبيرة معها.

والدتها أصرت عليها كي تنفصل عن قادير لكنها لم توافق قائلة أنها تحبه وستكمل معه حياتها، مهما فعل ولو خانها!

نتساءل:

ما سبب تعلّق نسليهان بزوجها رغم خيانته لها؟

ما السر الذي تخبئه على الجميع؟