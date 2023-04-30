الاكثر متابعة اليوم - سيرين تعتدي علنًا على نادين نجيم – وثيقة

تتفوّق النجمة اللبنانية نادين_نجيم على كل الممثلات اللبنانيات وتتصدر الاعلانات في لبنان وكل الدول العربية ومع كل صورة تنشرها تتصدر الترندات، يمكننا القول بأن نادين تسيدّت الساحة حتى الان وسحبت البساط من الكل.

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أغلبية النجمات تقبّلت تفوق نادين، لكن سيرين_عبد_النور التب تجلس في المنزل ولا تقدّم أي عمل بعدما كانت الاولى في عالم التمثيل قبل أن تأتي نادين وتتفوّق عليها بكل شي، لم تستوعب حتى اللحظة بأن نادين هي الرقم الواحد لأنها مثابرة وتتمنى الخير للكل ولم تعتدِ يومًا على أحدٍ، بل موهبتها وتطور أداءها كل سنة جعلاها نجمة كبيرة وايمانها الحقيقي بالله ساعدها على تحقيق كل ما كانت تتمناه.

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سيرين التي تدّعي بأنها مسالمة ولا تتدخل بأحد تحرّض جمهورها دائمًا ضد نادين عدوّتها في العمل، وتنظم حملات ضدها اعتقادًا منها أن شرّها سينتصر على الخير، لكنها تخطيء دائمًا والشر يقلب عليها والكارما تعود اليها.

كلما سُئلت سيرين في اي مقابلة تقول بأنها لا تهاجم أحدًا من زميلاتها وترتدي قناعًا بريئًا لتخبيء غيرتها من كل نجمة لبنانية تحلّق في سماء النجومية.

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هذه المرة وقعت سيرين بالفخ واعتدت وشتمت نادين حين تجرأت ووضعت لايك على بوست كتبته احدى الصفحات التي أيضًا تهاجم نادين كل مرة محاولة تحريض الناس ضدها بشائعات لا أساس لها من الصحة.

هذه الصفحة كتبت (بوست) شتمت فيه نادين، وقالت إن الفضائح تلاحقها، ولم تترك كلمة سلبية الا وكتبتها، لنتفاجأ بأن سيرين وضعت (لايك) ما يعني أنها تتبنى كلام تلك الصفحة وبشكل علني.

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كتبت المسؤولة عن الصفحة التالي:

(مع كل احترامي لطقوس اخواننا المسيحيين بس في شيء قول شي: بحب ذكّر انو بكل اعمالك المنحطّة اسبوع آلام جديد لدينك. حاجتك تستفزّي العالم وتكابري على الناس بديانتهم! لو التزمت الصمت وما تستفزّي الجماهير والناس بكلامك كنت رح صدق ايمانك. وعلى فكرة اغلب متابعينك من المسلمين ولو ما استفزيتي الناس بوقت الصيامهم برمضان ما كانوا هاجموكي بس انت بتموتي انو تلفتي الانتباه و تلعبي دور المضطهدة لانّك مريضة. ومتل ما الجمهور العربي علّاكي بيرجع بردّك على الزبالة اللي جيتي منها)

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وتابعت: (وبالنهاية اسمعي هالكلمتين: ياللي تاريخِك مليان فضايح ما تعملي حالك عفيفة وتعطي الناس نصايح! وشكراً. ملاحظة: بوعدك بعد رمضان لخلي الكل يبزّق عليكي)

هذا البوست تبنّته سيرين علنًا وأمام الكل، وأُعجبت بكل كلمة أهانت زميلتها دون أن يرف لها جفن!

لسيرين نقول بأن يسوع لم يعلّمنا الكره ولا الحقد ولا الشر، بل علّمنا الحب والخير والإيمان الحقيقي..

بدل أن تنهشوا بكرامة نادين وتشوهوا صورتها صفقوا لنجاحاتها، واحترموا حريتها الشخصية وبحقها أن تعيش بحرية كأي امرأة عربية..