الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول هل سامحت زوجها الخائن بعدما توسلها؟

سافرت نسليهان_أتاغول مع زوجها قادير أوغلو رغم خيانته الفاضحة لها أمام عدسات الكاميرا والمواطنين في تركيا.

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لم تعاقبه بعد على فعلته رغم قول والدتها إنها اتخذت قرار الانفصال عنه.

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ردود أفعال نسليهان أثارت غضب الرأي العام التركي الذي وصفها بالمرأة التي تفتقر للكرامة.

لكن صحافيين أتراك يعملون في القنوات الرسمية التركية قالوا إنها سامحته بعدما ترجاها كي تبقى جانبه خوفًا من تدهور مسيرته الفنية.

صحافيون زعموا عبر مصادر مقربة لنسليهان إنها قررت طي صفحة خيانة قادير لها، بعدما وعدها ألا يكررها مجددًا، وطالبها عدم الانفصال كي لا ينتهي فنيًا أو تتأثر مسيرته سلبًا.

نسليهان لم تصرّح بعد بشكل واضح حول هذه القضية.