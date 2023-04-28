الاكثر متابعة اليوم - والدة نسليهان أتاغول: (ابنتي تنفصل عن زوجها خلال أيام)!

تركيا كلّها تتحدّث عن خيانة قادير أوغلو لزوجته نسليهان_أتاغول، رغم نفيها بحدوث هذه الخيانة، وقولها إن زوجها رافق صديقته وغمرها بشكل تلقائي لا أكثر!

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منذ قليل، اتصلت والدة نسليهان بأحد البرامج التركية، وفجّرت المشهد من جديد بعدما قالت إن ابنتها ستنفصل عن قادير خلال أيام.

حكت: (ابنتي نسليهان اتخذت قرار الانفصال، وستعلن عنه خلال أيام قليلة).

لم تنفِ والدة نسليهان خبر خيانة قادير لها، بعدما التقطت الكاميرات صورًا له يغمر ويقبل شابةً، زعمت الصحافة التركية إنها زوجته الثانية.

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