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الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول تلتزم الصمت وزوجها ينفي الخيانة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

التقطت عدسات كاميرات الصحافيين في تركيا صورًا للممثل التركي قادير أوغلو يغمر فتاة مجهولة ويقبلها في نادٍ ليلي.

ما يُعد خيانة كُبرى بحق زوجته النجمة الشهيرة نسليهان_أتاغول.

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وفي أول تعليق صادر عن الممثل التركي قادير دوغلو حول وقوع خيانة وعقد عقد زواج ديني مع المرأة التي ظهرت معه في الفيديو، أكد أن هذه الشائعات عارية عن الصحة ولا أساس لها من الصحة.

وقال إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعته وحقه في الخصوصية. وأضاف أنه يثق في نزاهة وأمانة القضاء التركي وسيتعامل مع هذا الموضوع من خلال القانون والمحامين.

بينما نسليهان التزمت الصمت أمام هذه الخيانة ولم تعلق بحرف حتى الساعة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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