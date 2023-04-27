الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم مع خطيبها في مالديف وهذا ما فعلته – فيديو

سافرت النجمة اللبنانية نادين_نجيم إلى المالديف مع مطيبها ناريغ، ليمضيا بعض الوقت سويًا بعد الضغوطات العملية التي عاشتها في الفترة الأخيرة والهجومات الممنهجة ضدها عقب نجاح مسلسلها (واخيرًا) الذي عرض في رمضان ٢٠٢٣.

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نادين نشرت عددًا من الصور الرومانسية لها ولخطيبها الذي حملها على ظهره، وكتبت: (اتبعت قلبي وقادني إلى مالديف، قطعة من الجنة على الارض)

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الصور نالت أكثر من ٣٥٠ ألف لايك، لكن نادين ألغت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض لانتقادات بما أننا في مجتمع عربي يحقّر المرأة ويجعلها عبيدة العادات والتقاليد وأسيرة تربية تعطي كامل الحرية للرجل لا للمرأة.

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وكانت قالت نادين في تصريحات خاصة للجرس إنها مضت على ٣ مشاريع جديدة مع شركة (الصباح) بعد النجاح الكبير لمسلسل (واخيرًا) من بطولتها مع قصي_خولي.