الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول ماذا قالت عن قرار إنجابها؟

قالت النجمة التركية نسليهان_أتاغول إنها لديها الوقت الكافي للإنجاب، ولم تتخذ بعد القرار حوله مع زوجها الممثل قادير أوغلو.

حكت: (لدي الوقت الكافي للإنجاب، لكنني لم أتخذ بعد القرار الحاسم مع زوجي، وعندما نتخذه سنبلغكم به).

أضافت: (لا يمكن تخبئة موضوع كهذا، ولا نخجل منه أساسًا لنخفيه عن الناس الذين يحبوننا ويريدون دائمًا معرفة كلّ أخبارنا الجيدة).

نسليهان متزوجة من قادير منذ عام 2016، أي منذ سبع سنوات وحتى اللحظة لم ينجبا.

يشاركان سويًا بعمل مشترك في تركيا، لم يحقق أي نجاح يُذكر أمام المسلسلات المنافسة.

إقرأ: السلطات التركية مرتعبة من مسلسل (شراب التوت) ونسليهان تسقط!