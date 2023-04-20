الاكثر متابعة اليوم - هيفا بدأت بعلاج والدها بعد فيديو الخليج 365 – خاص صورة

بعد الفيديو الذي نشرناه في (الخليج 365) والذي أثار جدلًا كبيرًا حول مرض محمد وهبي والد هيفا ومناشدته لابنته التي لا ترد عليه حتى يستطيع دخول المستشفى واجراء عملية تركيب بطارية في القلب.

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وبعد البيان الكاذب الذي أصدرته عائلة هيفا من والدتها وليس عائلة والدها، ضد الزميلة نضال_الأحمدية والجرس ولحفظ مياه الوجه امام الرأي العام العربي بدأت هيفا بعلاج والدها ودخل غرفة العمليات.

حاولت هيفا تكذيب الخليج 365 ورئيسة التحرير نضال_الاحمدية عبر بعض المنصات.

أدناه تقرأون الرسالة من صديق محمد والذي ساهم بكل الطرق لإنقاذه من الموت المحتم وحتى يصل الينا في الخليج 365 لنشر الاستغاثة كي تتحرّك العائلة لا أكثر..

وهنا رسالة والد هيفا بعد البيان الكاذب ضد الاحمدية