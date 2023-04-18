الاكثر متابعة اليوم - حصري – والد هيفا على فراش الموت ويفجر مفاجأة عبر الخليج 365

يعاني محمد عبد الحميد وهبي والد هيفا_وهبي من تورم في جسده نتيجة تخزين المياه في جسمه، ولا يستطيع دخول المستشفى لإجراء عملية تركيب بطارية في قلبه بسبب تكلفتها الباهظة التي تتخطى ال ١٠ الاف دولار أميركي.

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يحاول والدها التواصل معها لمساعدته ماليًا إلا أنه لا يستطيع الوصول اليها..

شخص يدعى علي كنعان أرسل لنا مستندات مهمة ومنها تقرير الطبيب والمحادثات التي وصلت لهيفا، فتواصلنا مع محمد وأخبرنا عن كل قصته ووجعه وآلامه..

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محمد ان لم يدخل المستشفى ويجري العملية فمصيره قد يكون خطيرًا