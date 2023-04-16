الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تكذب صحفيين: وقعت على ٣ مشاريع جديدة مع الصباح- خاص

أطلق اثنان من جماعة سيرين_عبد_النور شائعة مفادها أن العقد انتهى بين شركة (الصباح) ونجمتها الاولى نادين_نجيم، وإن الشركة قررت استبدالها بالممثلة اللبنانية رزان الجمال.

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في اتصال مع نادين لمعرفة الحقيقة منها، رغم أننا نعرفها لكن لشدة الحرص في نقل الخبر، فابتسمت ساخرة من مطلقي الشائعات وهما من الصحفيين، وكذّبتهما بطريقة لائقة.

وقالت إنها وقعت على ثلاثة أعمال جديدة مع (الصباح)، وتابعت: (منذ بداية تعاوني مع الصباح لم نوقع يومًا على عقد يبدأ أو ينتهي، لأن الثقة والمحبة والوفاء تجمعنا دائمًا)

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من يتابع الدراما بشكل حقيقي دون محسوبيات ومن يراقب سوق الإعلانات سيجد أن نادين نجمة الاعلانات ورمضان بأعمالها ومن المستحيل أن تتخلى الشركة عنها لأنها الحصان الرابح، هذا عدا عن العلاقة القوية التي تربط نادين بشركة الصباح والأجواء العائلية فيما بينهم.

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