الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول ليست حاملًا!

نفت النجمة التركية نسليهان_أتاغول شائعة حملها التي تداولها عدد من الصحافيين في تركيا.

قالت: (لست حاملًا ولا أفكر بهذا الآن).

تابعت: (هل تفكرون معي بالحمل؟ أنا لا أفكر).

نسليهان متزوجة من قادير أوغلو منذ سنوات ستة، ويعشقان بعضهما كما نلاحظ من صورهما وفيديوهاتهما عبر (السوشيال ميديا).

لكنهما لم ينجبا حتّى اللحظة، وكلّما سُألا عن الموضوع يتهربان من الإجابة.

رغم أنّ كليْهما يعرضان حياتهما الشخصية وتفاصيل علاقتهما الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فلماذا إذًا يخفيان سبب عدم رغبتهما بالإنجاب حاليًا؟