الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول كيف نفت حملها؟ – صورة

يتداول الصحافيون الأتراك دائمًا شائعة حمل النجمة التركية نسليهان_أتاغول وبشكل مستمر.

نفتها نسليهان التي اعتادت سابقًا أن تلتزم الصمت.

هذه المرة كذّبت شائعة حملها التي تداولها عدد من الصحافيين في تركيا خلال الأيام السابقة.

قالت: (لست حاملًا ولا أفكر بهذا الآن).

تابعت: (هل تفكرون معي بالحمل؟ أنا لا أفكر).

نسليهان متزوجة من قادير أوغلو منذ سنوات ستة، ويعشقان بعضهما كما نلاحظ من صورهما وفيديوهاتهما عبر (السوشيال ميديا).

لكنهما لم ينجبا حتّى اللحظة، وكلّما سُألا عن الموضوع يتهربان من الإجابة.

رغم أنّ كليْهما يعرضان حياتهما الشخصية وتفاصيل علاقتهما الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فلماذا إذًا يخفيان سبب عدم رغبتهما بالإنجاب حاليًا؟

لكنّنا وبالوقت نفسه لا نتطفل عليهما وعلى غيرهما كما يفعل الصحافيون في تركيا!