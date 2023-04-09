الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم الأولى رغم انتهاء مسلسلها وتتفوّق على نجمات سوريا ولبنان! – وثيقة

رغم انتهاء مسلسل (وأخيرًا) عند الحلقة الخامسة عشر، من بطولة قصي_خولي ونادين نسيب نجيم، إلا أن نادين لا تزال متفوقة عالميًا اليوم وأمس حسب إحصائيات (غوغل)، على النجمات اللاتي لا تزال أعمالهنّ تُعرض على الشاشات والمنصات!

إقرأ: نادين نجيم عاشت تجربة الخطف لدقائق!

حسب الوثيقة وترونها أدناه، جاءت النتيجة خلال اليوم السابق على الشكل الآتي: