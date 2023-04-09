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الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم الأولى رغم انتهاء مسلسلها وتتفوّق على نجمات سوريا ولبنان! – وثيقة

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Abdallah Baalbaki 0 تبليغ

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رغم انتهاء مسلسل (وأخيرًا) عند الحلقة الخامسة عشر، من بطولة قصي_خولي ونادين نسيب نجيم، إلا أن نادين لا تزال متفوقة عالميًا اليوم وأمس حسب إحصائيات (غوغل)، على النجمات اللاتي لا تزال أعمالهنّ تُعرض على الشاشات والمنصات!

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حسب الوثيقة وترونها أدناه، جاءت النتيجة خلال اليوم السابق على الشكل الآتي:

  • نادين نسيب نجيم احتلت المرتبة الأولى، رغم انتهاء عملها!
  • كاريس_بشار ثانيةً عن مسلسل (النار بالنار).
  • المرتبة الثالثة حصدتها دانا مارديني عن مسلسل (عاصي الزند).
  • المرتبة الرابعة نالتها ماغي_بو_غصن عن مسلسل (للموت).
  • بينما احتلت أمل_عرفة المرتبة الخامسة عن مسلسل (مربى العز).
إحصائيات غوغل
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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