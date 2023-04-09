الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم الأولى رغم انتهاء مسلسلها وتتفوّق على نجمات سوريا ولبنان! – وثيقة

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رغم انتهاء مسلسل (وأخيرًا) عند الحلقة الخامسة عشر، من بطولة قصي_خولي ونادين نسيب نجيم، إلا أن نادين لا تزال متفوقة عالميًا اليوم وأمس حسب إحصائيات (غوغل)، على النجمات اللاتي لا تزال أعمالهنّ تُعرض على الشاشات والمنصات!
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حسب الوثيقة وترونها أدناه، جاءت النتيجة خلال اليوم السابق على الشكل الآتي:
- نادين نسيب نجيم احتلت المرتبة الأولى، رغم انتهاء عملها!
- كاريس_بشار ثانيةً عن مسلسل (النار بالنار).
- المرتبة الثالثة حصدتها دانا مارديني عن مسلسل (عاصي الزند).
- المرتبة الرابعة نالتها ماغي_بو_غصن عن مسلسل (للموت).
- بينما احتلت أمل_عرفة المرتبة الخامسة عن مسلسل (مربى العز).