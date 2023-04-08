الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول رفضت مليون دولار!

رفضت النجمة التركية نسليهان_أتاغول تصوير إعلان تجاري مقابل مليون دولار أمريكي.

هذا رقم لم تنله بعد أي نجمة تركية عن أي إعلان تجاري سابق.

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رفضت العرض للمرة الثانية على التوالي بعدما رفضت أولًا منذ عاميْن، بسبب خوفها من انتشار فيروس كورونا ورغبتها أن تلتزم الحجر المنزلي مع زوجها الممثل قادير أوغلو.

مصادر نقلت لمواقع تركية أن نسليهان غير متحمسة الآن لتصوير أي إعلان جديد بسبب شعورها بالكآبة التي ترافقها منذ شهور.

لذا رفضت الآن، رغم أنها صورت أكثر من إعلان خلال الفترة السابقة وبمبالغ مالية أقل!