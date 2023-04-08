الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تتحداهم بـ يسوع: (أوعا حدا يغلط عليه)! – وثيقة

اليوم الجمعة العظيمة، المناسبة الدينية المقدسة التي يحتفل بها المسيحيون بيسوع، يوم تضحيته للتكفير عن خطايا البشر.

نشرت نادين نسيب نجيم صورةً للسيد المسيح، وكتبت: (اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة، برفيرا كاذباً تسربل، الذي وشح السماء بالغيوم، قبل لطمة الذي أعتق آدم في الأردن، ختن البيعة سمر بالمسامير، وإبن العذراء طعن بحربة، نسجد لألامك أيها المسيح، فأرنا قيامتك المجيدة).

لكن ما لاحظناه اغلاق نادين لخاصية التعليقات عبر حسابها.

كي تتجنب بعض التعليقات المتخلفة التي يحاول أصحابها عبرها الإساءة إلى المعتقدات والشعائر الدينية المسيحية.

نرى هذه التعليقات دائمًا، وكأنه يحق لأي إنسان التشكيك بإيمان ومعتقد الآخر.

ولتتجنب نادين ورود هذه النوعية من التعليقات، لم تسمح بها عبر صفحتها!

لكنها منذ وقتٍ قصير تحدت جميع المتخلفين، وفتحت خاصية التعليقات.

قالت: (مني مجبورة سكرّ التعليقات أوعى حدا يغلط على ديني و على يسوع المسيح. كل واحد يحترم حاله ويلي منه قادر يحترمنا يسكت ما بهمنا رايه لانه ما رح نغير ايماننا كرمال حدا).

أمس انتهى مسلسلها (وأخيرًا)، وشاركها بطولته النجم السوري قصي_خولي، وحقّقا معًا نجاحًا كبيرًا تُرجم عبر تصدرهما نسب المشاهدات في العالم العربي.

إقرأ: نادين نجيم عاشت تجربة الخطف لدقائق!