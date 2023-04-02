الاكثر متابعة اليوم - نسرين سروري تعشق رجل اعمال خليجي من يكون؟

تعيش الفنانة البحرينية نسرين سروري، هذه الأيام قصة حب، أظهرتها من خلال تغريدات تحمل جرعات دسمة، من الرومانسية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية والفنانة نسرين سروري قد صرحت سابقا خلال استضافتها في احد المحطات الإذاعية الخليجية وعلى الهواء أنها هي طير حر وسعيدة ومرتاحة بدون إي رجل بحياتها، وأضافت انه باليوم اللي أفكر أدخل رجل بحياتي يكون رجل بمعنى الكلمة يكون قيمة اضافية يضيف لي بحياتي، ويكون طاقه ايجابيه انا سعيدة يخليني اسعد او بلاها ما احتاج رجل.

حالة الحب التي تعيشها ألان الفنانة نسرين سروري مع صاحب هذا الرمز الذي استخدمته في تغريدات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “م.الصميعي” فمن يكون؟