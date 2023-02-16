الاكثر متابعة اليوم - هيفا للسوريين: تحت أمركم.. ونسألها كيف؟ – فيديو صور

وجّه المذيع السوري مجد العجلاني رسالة من قلب حلب المدمّرة، رسالة إلى اللبنانية هيفا وهبي وطالبها بتأمين ٥٠٠ علبة حليب للمتضررين تحديدًا في منطقة حلب التي تحوّلت إلى ركام عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وتأثر فيه الشمال السوري بشكل كبير.

هيفا ردّت على طلب مجد ولم تخذله: (أنا قلبي لكم وتحت أمركم)

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ولم تكتفِ بهذه الجملة فقط بل أكملت: (من عيوني وقلبي اللي يتريدوه بيصير)

هيفا لم تتجاهل هذا الطلب الإنساني، ولم تستعرض بطولاتها المالية، ولم تقل إن كانت تبرّعت أم لا، بل التزمت الصمت وكانت تراقب عن بعيد ماذا يحدث وتتابع كل الأخبار ولم تدخل في مزايدات النجوم حول التبرع.

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على وهبي أن تؤمن ٥٠٠ علبة حليب للمتضررين ونعرف أنها على “قد كلمتها” وستفي بوعدها خدمة للأطفال.

لكننا نسأل؟ كيف ستؤمن هذه الكميات من لبنان؟ ونقصد، ولمن لا يتابع اخبار لبنان من أشقائنا العرب، فإن حليب الأطفال وأغلبية أنواع الحليب مقطوعة في لبنان، وان تواجدت فهي قليلة جدًا..

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غير أن أطفال الحليب في لبنان؟ ان وجدت، أسعارها خيالية وعالية جدًا!

هل ستؤمن هذه الكمية من لبنان مهما كانت كلفتها وصعوبتها أم أنها ستؤمنها من الخارج وتنتظر لحين وصولها إلى الجمارك في لبنان؟

على كل حال قد تكون هيفا لا تعرف عن أزمة الحليب في وطنها كأغلبية نجوم لبنان، لكن الأهم أنها لم ترفض الطلب الانساني من مجد العجلاني ونتمنى أن تلبي رغبته بأي ثمن ومهما كانت الصعوبات.