تراند اليوم : تعرّف على 5 نصائح لمواجهة جفاف العين

صحة / الخليج 365

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان ‫إنه يمكن مواجهة جفاف العين من خلال بعض التدابير البسيطة:

استخدام ‫الدموع الاصطناعية المتوفرة في صورة قطرة.

شرب ما لا يقل عن لتر ونصف ‫من السوائل يوميا.

تجنب تيار الهواء الشديد، حيث لا يجوز مثلا توجيه تيار مكيف ‫الهواء في السيارة إلى العين مباشرة.

ينبغي تهوية الغرف المغلقة ‫بانتظام لتجديد الهواء فيها.

بالنسبة إلى موظفي العمل المكتبي الذين يعملون لساعات طويلة أمام شاشة ‫الحاسوب، فإنه ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة مع مراعاة الرَمش بشكل مقصود ‫من وقت إلى آخر.

وإذا استمر جفاف العين لمدة طويلة مع الشعور بحرقان وحكة فإنه ينبغي حينئذ استشارة طبيب عيون بسرعة.