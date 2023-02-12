تراند اليوم : مسلسل ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 78 ,, ومن الحب ماقتل الحلقة 79 سوارا تخبر سانسكار أن أورفاشي رواء المصائب

متابعات-الخليج 365/

في مسلسل ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 78 سوارا تخبر سانسكار أنها متأكدة أن أورفاشي هي من تقف وراء كل ما يحدث لهما من مشاكل لتأجيل حفل عرسهما.

تبدأ سوارا في البحث عن دليل يؤكد شكوكها فتعثر على قناع يشبه وجه الراحلة "جانكي" والدة راجيني.

راجيني تطلب من سوارا ضرورة ترك المنزل لأنها سبب كل المشاكل التي تحدث لها، وسوارا تعهدها بكشف كل مؤامرات أورفاشي قريبا؛ فتلجأ إلى كافيتا وتحكي لها عن شكوكها دون أن تعلم أنها متعاونة مع أورفاشي.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل ومن الحب ما قتل 2 من هنا متمنين لكم متابعة شيقة.