تراند اليوم : ريال مدريد والهلال بث مباشر اليوم في نهائي كأس العالم للاندية 2023

مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر اليوم في نهائي كأس العالم للاندية 2023 والقنوات الناقلة يحمل نادي الهلال السعودي آمال ملايين الجماهير في الوطن العربي والقارة الآسيوية في المباراة التاريخية ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية، ويحلم الهلال بأن يصبح أول ناد عربي وآسيوي يفوز بكأس العالم للأندية FIFA، بينما يتطلع ريال مدريد إلى ترسيخ رقمه القياسي والفوز بلقبه الخامس في المنتدى العالمي، وكان ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة ، قد سبق له الفوز بكأس العالم أربع مرات في 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال

تقام مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للاندية، والمقامة حالياً في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري، غداً السبت 11 فبراير، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للاندية، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

تردد قناة الرياضية السعودية SSC تردد قناة الرياضية المغربية TNT القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيلة المتوقعة للهلال أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو، سالم الدوسري، كويلار.

خط الهجوم: موسى ماريجا – أوديون إيجالو، فييتو “ريتشارد ديلجادو”.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد الهلال