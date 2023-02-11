تراند اليوم : كأس العالم: اتحاد الكرة المصري يشاطر المصريين الحزن "ولكنه أول تمثيل لنا منذ 28 عاما"، وإيرباص خائفة من البريكست

أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين بدأوا في التوافد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للتظاهر في إطار الجمعة الثالثة عشرة لما يُعرف بمسيرات العودة الكبرى.

وأطلق المنظمون اسم "جمعة الوفاء للجرحى" على تظاهرات اليوم، التي استبقتها السلطات الإسرائيلية بتهديدات باستهداف المتظاهرين الذين يطلقون طائرات ورقية وبالونات تحمل شعلات نارية حارقة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي.

وقد شهدت تظاهرات الأسابيع الماضية مقتل أكثر من مئة وثلاثينفلسطينياً.

كأس العالم 2018: الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة روسيا

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى ضد حكم مواجهة المنتخب الوطنى أمام روسيا.

وخسر المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم.

وقال أبو ريدة في تصريحات لرويترز إنه يعتقد أن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة في الدقيقة 78 لصالح اللاعب مروان محسن.

وأضاف أنه يدرك أن المصريين غاضبون بسبب أداء المنتخب لكنه أول تمثيل لمصر في المونديال منذ 28 عاما وأن الفريق يفتقر الخبرة على حد قوله.

وفي تصريحات أخرى نقلتها عنه صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قال أبو ريدة إن موقف الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب سيتحدد بعد لقاء السعودية، المقرر له الاثنين المقبل.

المستشارة الألمانية في بيروت

شددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على ان المانيا ملتزمة بمساعدة لبنان والمنظمات الانسانية العاملة فيه للتعامل مع ازمة اللجوء السوري الى اراضيه.

وفيما اثنت ميركل التي تزور لبنان على رأس وفد من البرلمانيين والاقتصاديين على مشاريع التنمية الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اللبنانية القيام بها٫ اكدت ان عودة اللاجئين الى سوريا يجب ان تحدث عندما تتوفر الظروف الآمنة لهم وبالتنسيق مع منظمات الاغاثة.