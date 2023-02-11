تراند اليوم : "حجز إلكتروني".. "الإسكان" تكشف تفاصيل شقق العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة للحجز خلال أيام.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، اليوم الجمعة، أن حجز الوحدات لن يكون بالقرعة، ويُجرى لأول مرة الحجز إلكترونيا، في إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالي، موضحًا أنه من حق كل راغب في الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح مدبولي، أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات بالحي السكني (R3) الذي تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 2048 وحدة، بمساحات من 110-180م، وبتشطيبات فاخرة، مؤكدًا أن التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، والحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، إضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي".