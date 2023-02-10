تراند اليوم : مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله زواج ابهي من تنو

مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله زواج ابهي من تنو مشاهدة وتحيميل مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله زواج ابهي من تنو مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله رجوع ذاكرة ابهي ،آبهي يسترجع ذاكرته و يكشف حقيقة تانو و آليا و لقاء براجيا بأبوها و موت براجيا و فقدان براجيا الذاكرة و ظهور شخصية جديدة تشبه براجيا إسمها موني . أحداث الجزء الثالث من مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله الجزء الثالث :

تبدأ أحداث الجزء الثالث مع فقدان آبهي للذاكرة و محاولات براجيا لتسترجع ذاكرته . و تنجح براجيا بعد كل العناء الطويل بإسترجاع ذاكرة آبهي . و يكتشف آبهي حقيقة تانو و آليا و يطردهم من المنزل . و يقوم أحد الخاطفين بخطف براجيا و آبهي . و ثم يحاول آبهي و براجيا الهروب من الخاطفين . و ينجحان في الهروب و يقابلان رجل يدخلهم لمنزله و يساعدهم .

و تلتقي براجيا بوالدها و ترى براجيا صورة لها و لأختيها و يخبرها والدها بأن لها أختين و يخبرها بأنه يكون والدها و صدمة براجيا الكبيرة . و في الصباح يبحث آبهي و براجيا عن الرجل و يجدان رسالة و يعرفان بأنه رحل . و يخرجان من المنزل و أحد الرجال يقوم بطلق رصاصة على براجيا و يحاول آبهي إنقاذها و يضعها على صخرة قرب النهر و يذهب آبهي ليبحث عن أحد الأشخاص ليساعدهم فيجد بوراب و الشرطة و يذهبون لبراجيا .

و لكن يجدون براجيا قد وقعت في النهر و تقول الشرطة بأن براجيا ماتت و إنهيار حالة آبهي و بكائه على موت حبيبته براجيا . و بعد مرور شهر تظهر براجيا و هي فاقدة للذاكرة و تظهر بشخصية جديدة إسمها موني و هي شخصية بسيطة و فقيرة . و ستقابل آبهي و ستبدأ قصة الحب و الأحداث المشوقة .