تراند اليوم : فيديو جوهرة .. فيديوهات جوهره كاملة وأول تعليق للراقصة جوهرة

عبرت الراقصة الروسية جوهرة عبر صفحتها على فيسبوك عن حزنها عقب نشر فيديو إباحي لها مع شاب مصري يدعى خالد أحمد.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جوهرة المسرب من قبل أحد أصدقاء خالد. وحازت فيديوهات جوهرة على أكثر من 600 ألف عملية بحث رسمية على محرك بحث جوجل حتى صباح اليوم، فيما حاز فيديو جوهرة على أكثر من 40 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.وحازت مصر على المرتبة الأولى ضمن عمليات البحث والمشاهدة.

أفادت مصادر أمنية، أن التحريات والفحص رجح أن الفيديوهات الإباحية المنسوبة للراقصة جوهرة، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تم تصويرها عن طريق "هاتف محمول"، داخل شقة سكنية بمنطقة الدقى، بالقرب من مسجد شهير.

وأضافت المصادر، أن القوات تواصل البحث عن المسئول عن نشر تلك الفيديوهات، لتحديده واستجوابه حول ملابسات الواقعة، التى من شأنها التحريض على الفسق.

وأضافت المصادر أنه في حالة ثبوت ما يتردد علي لسان الشخص الظاهر في الفيديوهات بأنه زوج الراقصة جوهرة، لا يجرم القانون موقفهما، بينما يتعرض الشخص الذي قام بنشر المقاطع للحبس.

وكانت محكمة الجيزة، قد قضت بحبس الراقصة جوهرة فى أبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وكان خالد أحمد، الشخص المصري الظاهر في الفيديو مع جوهرة، كشف أنه متزوج منها منذ فترة، وأشار عبر خاصية "الاستوري" على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إلى أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

وأكد على أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه. وأنهى كلامه: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".