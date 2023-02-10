تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 3 كاملة مترجمة موقع النور

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 3 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 5 الخامس الحلقة 3 الثالثة Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm مترجم قيامة عثمان الحلقة 3 مترجم من الجزء الاول ، وفي الأحداث الجديدة يواصل عثمان في أحداث الحلقة الثالثة زيارته للشيخ اده بالي شيخ الإسلام، ومعلِّمه المستقبلي ووالدُ زوجتهِ الأولى مال خاتون والثانية رابعة بالا خاتون وهو المُؤَسِّس الرُّوحِي للدولة العثمانية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة ATV التُركية ومن خلال موقع النور، وهو المسلسل التركي التاريخي الذي بقِي محل إنتظار الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية، ولكونه يأتي إستكمالاً لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في الفترة السابقة لمدة سبعة مواسم متواصلة وإنتهى الجزء السابع منه، وتم الإعلان عن بدء فكرة جديدة وأحداث جديدة حوله في مسلسل المؤسس عثمان ونظراً لما لمسناه من إهتمام وحرص كبير على كافة تفاصيل مسلسل قيامة عثمان جئنا لكم بقائمة كاملة من صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2019، آملين أن تتعرفوا من خلالها على كافة الفنانين المشاركين في أحداث وحلقات مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه مساء كل يوم اربعاء.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2019 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

ابرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول. الفنانة عائشة جول جوناي وهي التي تقوم بدور زهرة خاتون زوجة ديندار الفنان راغب سافاش ويؤدي دور ” دوندار” . الفنان نور الدين سونماز وهو كان قد شارك في مسلسل ارطغرل ويستمر في القيام بدور ” بامسي “. الفنانة أصلهان كارلار مالهون وهي واحدة من أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان وتقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان. الفنانة صوفيا وهي إبنة التكفور . الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه. الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان . الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

لم يظهر حتى الآن في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2019 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.