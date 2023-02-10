تراند اليوم : فديو جوهره +18.. فديو الراقصه جوهره تحميل فيديوهات جوهرة الراقصة جوهرة يوتيوب

فديو جوهره تحميل وتنزيل فديو الراقصه جوهره تحميل فيديوهات جوهرة وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيلم جوهره الراقصه فديو جوهرة الروسية وهي تمارس الرزيلة برفقة شاب مصري يدعى خالد أحمد، وحازت فيديوهات جوهرة على نسب عالية من المشاهدات على تريند جوجل.

وتم تسريب فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة مع شاب يدعى خالد أحمد، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشاب ليكشف علاقته بها وكيف تم تسريب هذه الفيديوهات. انتشر للراقصة بعض المقاطع على "فيسبوك"، تظهر فيها وهى ترتدى بدلة مثيرة، ما تسبب فى وضعها تحت طائلة القانون.

وأمرت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة حول الراقصة، وتوصلت التحرياتإلى أنها تحمل الجنسية الروسية، ومقيمة فى منطقة الدقى، وتم استئذان النيابة العامة لضبطها.

وقال خالد أحمد-الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات- بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".