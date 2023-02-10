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تراند اليوم : بالصور .. وفاة 13 باكستانيا من عائلتين في حريق منزل بالأردن

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عمان ( الأردن ) - الخليج 365

لقي 13 شخصا من عائلتين يحملون الجنسية الباكستانية، مصرعهم في حريق شب بمنزلهم داخل احدى المزارع في منطقة الكرامة/ الشونة الجنوبية بالأردن.

وقال الدفاع المدني، في بيان لها، إنها تعاملت إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت، أن الحريق نتج عنه وفاة (13) شخص اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .

 وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع