تراند اليوم : بالصور .. وفاة 13 باكستانيا من عائلتين في حريق منزل بالأردن

عمان ( الأردن ) - الخليج 365

لقي 13 شخصا من عائلتين يحملون الجنسية الباكستانية، مصرعهم في حريق شب بمنزلهم داخل احدى المزارع في منطقة الكرامة/ الشونة الجنوبية بالأردن.

وقال الدفاع المدني، في بيان لها، إنها تعاملت إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت، أن الحريق نتج عنه وفاة (13) شخص اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .

وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.











