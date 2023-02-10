تراند اليوم : نتنياهو: سنضع حداً لتنقيط الصواريخ من غزة ولن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد

غزة/ الخليج 365/

قال وزير الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنضع حداً لتنقيط الصواريخ من غزة ولدينا خطط عملياتية مفاجئة لذلك".

وأضاف نتنياهو حسب موقع والا العبري ،" لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع غزة طالما استمر تنقيط الصواريخ".

يشار إلى أنه منذ أن بدأت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 من آذار/ مارس عام 2018، يشهد قطاع غزة بين الفينة والأخرى، إطلاق صواريخ على إسرائيل، بشكل يُطلق عليه "تنقيط الصواريخ".

ولا يُعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، فيما يرد الجيش الإسرائيلي، بقصف عدة مواقع عسكرية تابعة لفصائل المقاومة.