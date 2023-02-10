تراند اليوم : رابط الحوالات المنسية الكريمي

ابتكر مهندسين رابط الحوالات المنسية الكريمي التي تم اعلان عنها من قبل محلات الصرافة.وشكا عدد من المواطنين، من وقوعهم في خديعة، من بنك الكريمي، بسبب الحوالات المنسية التي أثارت ضجة واسعة في اليمن.

وقال مواطنون، إنهم تلقوا رسائل نصية (SMS) من بنك الكريمي، تفيد بوجود حوالات لهم، وتطالبهم بالحضور إلى أحد فروعه لاستلامها.

وأوضحوا أنهم تفاجأوا بالحوالات المزعومة، بمبالغ تصل إلى 70 ريالًا، في أغلب الحالات، وهي أجزاء من حوالات سابقة.

وأشاروا إلى أنهم وقعوا ضحايا هذه الرسائل، واضطروا للانتقال إلى فروع البنك وإهدار أوقاتهم، مقابل هذه المبالغفي الصعيد ذاته، شكا مواطنون من اشتراط موظفي بنك الكريمي، فتح حساب بنكي لديه، مقابل استلام الحوالات، معتبرين الأمر ابتزازًا من قبل الموظفين لحاجة العميل.

جميع الحوالات المنسية

والحوالات المنسية التي تم دمجهن في هذا الرابط هن: حوالات الامتياز، حوالات الناصر، حوالات ناصر العروي.

اكثر من ستين الف حوالة

وبلغ عدد الحوالات التي تم اضافتها بالرابط اكثر من ستين الف حوالة لم يتم استلامها.

رابط بحث الحوالات باليمن

وينفرد الرابط التي اطلع عليه موقع خبابير بسهولة البحث بالاسم او باللقب ليطلع التفاصيل مع الأرقام بسرعة فائقة.

رابط الحوالات المنسية

ويعتبر هذا الرابط هو الرابط الوحيد الذي جمع الحوالات المنسية كاملة حتى الان.

إضافات حوالات أخرى

ووضح منشئ محرك الحوالات بانه سيتم إضافة جميع الحوالات الى الرابط فور اعلان أي شركة صرافة حوالاتها المنسية .