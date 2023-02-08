تراند اليوم : هل تريد ترك التدخين ؟ إذن اقرأ هذا المقال !!

غزة - الخليج 365 :

التدخين عادة سيئة بلجأ إليها الذكور وأحياناً الإناث في مقتبل العمر، من أجل التباهي والشعور بأنّهم أصبحوا أكبر عمراً وأكثر أهمية ، إلا أنّهم * وبتفكيرهم الخاطئ ونزواتهم الطائشة * لا يدرون أنّهم يُسقطون أنفسهم قسراً في هاوية الإدمان، فإدمان التدخين لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات وغيرها، وأحياناً يتعرض البعض لمواقف تجعلهم يقررون التخلي عن التدخين والإقلاع عنه كوفاة شخص قريب إليهم بأمراض الجهاز التنفسي القاتلة أو الإصابة بالمرض والمعاناة من حدته ، أو قد يكون مجرد زيارة إلى مستشفى الصدر ورؤية المئات بل الآلاف من المرضى يعانون من مختلف الأمراض البسيطة والقاتلة ولكنها اختلفت في المصدر فالسبب هو السيجارة القاتلة ، لذا يقرر الفرد الإقلاع ولكنه * بسبب شده إدمانه وضعف عزيمته وعظيم توقه إلى التدخين * قد لا يستطيع الإقلاع ويعود مرة أخرى إلى الإدمان



كيف تقلع عن التدخين بسهولة ؟

الإرادة القوية تساعدك على الاقلاع عن التدخين من يمتلكون الإرادة القوية والرغبة الصادقة في الاقلاع عن التدخين هم أكثر الناس قدرة على التخلص منه ،فهم يضعون الاقلاع عن التدخين هدف نصب أعينهم ويسيرون نحوه بمنتهى الحماس ، وهناك عدة عوامل تجعلك ممن يملكون تلك الإرادة القوية كالدخول في تحدى مع نفسك وأن يكون لديك ثقة كاملة في أنك قادر على تنفيذ ذلك، فالثقة بالنفس تعد من أهم الأسباب التي تضمن لك الوصول إلى ما تريد ، ويجب إقناع النفس بأن التخلص من التدخين أمر سهل وليس مستحيل.

اختار الوقت المناسب للإقلاع عن التدخين

يخفق البعض في الاقلاع عن التدخين نتيجة الاختيار الخاطئ للوقت ، فعامل الوقت يلعب دور هام فى مساعدة الشخص على التخلص من سيطرة السجائر عليه ، حيث يجب اختيار الوقت الذي يشعر الشخص فيه الوقت بالراحة النفسية لكي يكون قادر على اتخاذ القرار ، فمعظم من يتخذون قرار الاقلاع عن التدخين فى ظل وجود مشاكل سواء في العمل أو الأسرة يفشلون فى التخلص من سيطرة السجائر عليهم، فالبعض يعتقد أن السجائر تساعده على التخلص من القلق والتوتر ، فإذا تعرض لمشكلة ما يلجأ إلى شرب كمية كبيرة من السجائر لمساعدته على التخلص من التوتر،وبالتالي يجب اختيار الوقت المناسب الخالي من المشكلات للتخلص من التدخين.

الابتعاد عن الأصدقاء المدخنين

للأصدقاء دور كبير في حياة كل شخص ، ففي معظم الأوقات يكون لهم دور إيجابي في حياة الشخص مثل تشجيعه على الوصول إلى هدفه ومساعدته في ذلك ، ولكن في بعض الأوقات يكون لهم دور سلبي ، فالبعض يقوم بممارسة بعض السلوكيات الخاطئة ولا يجد من ينصحه ، والتدخين يعتبر على رأس تلك السلوكيات، فمن المفترض أن يلعب الأصدقاء دور هام في مساعدة الشخص للإقلاع عن التدخين، فإذا كان لديك أصدقاء مدخنين عليك الابتعاد عنهم فترة من الوقت خصوصا في بداية إقلاعك عن التدخين، فذلك سيساعدك بشكل كبير في التخلص منه بسهولة .

اعراض الاقلاع عن التدخين

عندما يبدأ المدخن عملية الإقلاع ويمتنع عن التدخين ، تنقص نسبة النيكوتين في الجسم وهذا يرفضه الجسم تماماً لأنّه اعتاد على وجوده وبنسبة محدّدة، لذا يبدأ الجسم في الاحتجاج والتظاهر والشكوى ليشعر المدخن بتلك الجريمة التي ارتكبها في حقه وهي حرمانه من النيكوتين لعله يرجع عن قراره

ومن أهم الأعراض التي يشعر بها المقلع عن التدخين :

1-الإصابة بالاكتئاب

2-الشعور بالصداع

3-القلق الدائم

4-اضطراب في مواعيد النوم

5-الشعور بهياج الجلد

..طرق الاقلاع عن التدخين

طرق ترك التدخين عديدة وهناك عدة طرق تساعدك على الاقلاع عن التدخين بسهولة، أهمها الانشغال التام والقيام بأعمال عديدة حتى لا يكون لديك وقت فراغ كبير ، مارس الرياضة بشكل يومي فهي تنشط الدورة الدموية كما تساعدك على التخلص من الوزن الزائد ، فالشخص حين يفكر في الاقلاع عن التدخين يكون قلقان على وزنه ،فالرياضة تساعدك على التخلص من هذا القلق، حاول أن تقلل عدد السجائر التي تشربها يوميا حتى يقوم مخك بإعادة إفراز مادة النيكوتين مرة أخرى، بعد مرور فترة من الوقت ستشعر أنك بصحة جيدة وكذلك ستوفر مبلغ كبير من المال قم بشراء هدية لنفسك كمكافأة ، ومن الضروري تناول الأغذية التي تحتوى على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم كما يجب تناول كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة والعصائر.

تريد الاقلاع عن التدخين …… اتبع خطواتي

الاقلاع عن التدخين موضوع سهل في حد ذاته، ولكن الأعراض التي يشعر بها المقلع وتوقه إلى الرجوع إلى عادته في تدخين السجائر قد تجعله يرجع عن قراره الصحيح لذا هناك نصائح يجب أن يتبعها المقلع ليكمل مشروع الإقلاع وينتهي تماماً من خطر التدخين من أهمها :

انشر خبر إقلاعك عن التدخين وأخبر جميع المحيطين بك أنّك قد أقلعت عن التدخين حتى يشجعوك على قرارك ويؤازروك ويساعدوك على الوفاء بالعهد وتنفيذ عن هذا القرار.

املأ وقت فراغك حتى تشغل تفكيرك بعيداً عن القيام بإشعال السيجارة كممارسة رياضة المشي أو التمرينات الرياضية أو حتى ممارسة الغناء.

احرص على الحصول على بدائل للسيجارة مثل اللبانة المخصصة للإقلاع عن التدخين ، أو لصاقات النيكوتين أو بعض الحبوب الخصصة لذلك ولكن عليك – أيها المقلع – استشارة الطبيب قبل اختيار الوسيلة المناسبة .

حدد التاريخ الذي ستتخلص فيه من التدخين نهائياً حتى يتولد بك دافع قوي ، وتبذل قصارى جهدك لتحقيق حلمك وهدفك الذي قررت تنفيذه، كما يجب عليك التخطيط لما ستقوم بهِ بعد شفائك من ذلك الإدمان .

أكثر من المأكولات الصحية التي ستعود الجسم وتزود مناعته مثل الجزر والفواكه الظازجة واللبان الخالي من السكر .

فور إقرارك بالإقلاع عن التدخين تخلص عن علب السجائر ومنافض السجائر والولاعات وكل ما يذكرك بالتدخين .

ابتعد عن عاداتك المرتبطة بالتدخين كشرب القهوة أو أي مشروب آخر أو ممارسة أي لعبة أو نشاط كنت تدخن معه السيجارة بطريقة آلية .

تذكر دائماً أنّ كل يوم وكل ساعة تمر عليك وقد انتصرت على توقك للعود إلى التدخين أصبحت أكثر قرباً لحياة أكثر صحية .

انتهى..