تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلي وريال مدريد بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم بث مباشر الآن

بث مباشر مباراة الاهلي وريال مدريد، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 8-2-2023، بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية – المغرب 2022.

تبدأ مباراة الاهلي وريال مدريد مساء اليوم الاربعاء على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة الاهلي ضد ريال مدريد على قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وقناة المغرب الرياضية الثالثة، ويمكنكم متابعة بث مباشر المباراة عبر تطبيق SSC ومختلف الوسائل الرقمية التابعة للقناة السعودية المالك الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت عن نقل المباراة عبر البث الارضي.

يبحث الأهلي المصري اليوم عن تحقيق إنجاز يُضاف الى سجله العريق حيث يواجه ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الاندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد خسارته 2-0 في آخر نسختين أمام بايرن ميونيخ وبالميراس على التوالي.

ويدرك ريال جيداً مدى صعوبة استحقاقه المقبل أمام الأهلي “العنيد” صاحب خبرة كبيرة في المسابقة وأبرز المشاركين فيها، حيث تأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1-صفر بهدف متأخر من محمد مجدي “أفشة” (88) السبت، بعدما استهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الاندية مشاركة بعد أوكلاند (10 مرات)، كما انه يملك ثاني افضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

ودُعي الأهلي، ملك القارة الافريقية والفائز بـ 10 ألقاب في دوري الأبطال، للمشاركة في مونديال الأندية من دون أن يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي (حل وصيفاً)، بعد ان شغل الوداد بطل افريقيا مركز النادي المضيف.

الاهلي – ريال مدريد

كأس العالم للأندية 2022 – نصف النهائي

المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله – الرباط – المغرب

الحكم الاوروجوياني (أندريس ماتونتي)