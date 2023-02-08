تراند اليوم : بث مباشر مباراة الاهلي وريال مدريد في كأس العالم للاندية| بث مباشر ماتش الاهلي وريال مدريد اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كاس العالم للأندية اليوم الأربعاء الثامن من فبراير 2023، مباراة الأهلي وريال مدريد يدخلها المارد الأحمر ضد نظيره الأبيض متسلحاً بمعنويات عالية، على أمل تكرار فوزه الأول على ريال مدريد في عام 2001 عندما هزمه بهدف مقابل صفر في مباراة ودية. وتنقل قناة ssc sport مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين المحتلة، والعاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي بمجموعة من الوجوه الجديدة معظمها من منتخب الشباب المصري منهم حارس المرمى: اندريه لونين. خط الدفاع: كامافينجا – روديجر – ناتشو – كارفخال.خط الوسط: توني كروس – اوريلين تشاميني – لوكا مودريتش – فالفيردي.خط الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو.

ويدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المواجهة أمام منافسه الأهلي المصري، في ظل الغيابات العديدة لنجوم ريال مدريد عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي: يتولى حراسة المرمى: أندري لونين. وفي خط دفاع ريال مدريد (الملكي): أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال، دافيد ألابا .ويتمركز بخط الوسط: لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس (كامافينغا)، أوريلين تشواميني. ويقود مركز الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

بث مباشر الاهلي وريال مدريد

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