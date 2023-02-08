منوعات

تراند اليوم : تكتشف موت ابنها عبر موقع إلكتروني

0 نشر
0 تبليغ

وكالات / مشرق نيوز

بدأت سيدة أميركية في الـ65 من عمرها، مطلع هذا العام رحلة البحث عن ابنها، لتكتشف أنه قضى في هجوم “لوكربي” عام 1988، بحسب ما أظهر فيلم وثائقي أعده تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لتلك العملية التي أودت بحياة 270 شخصاً، من ركاب طائرة “بان آم” الأميركية.

وفيما يستعد أقرباء الضحايا لإحياء ذكرى ذلك الهجوم، فإن صدمة كارول كينغ إكيرسلي والدة أحد الضحايا كانت كبيرة، بعد أن اكتشفت مؤخراً، أن ابنها “كينيث بسيت”، كان ضمن ضحايا ذلك الحادث.

وتقول “كارول” إنها بدأت في مطلع العام الجاري، بعد وفاة زوجها، رحلة البحث عن ابنها.

لتعثر في ابريل الماضي، على أثر شاب يُدعى كينيث بسيت، على موقع لطلاب إحدى جامعات نيويورك، وقالت “لقد نظرت إليه وقلت في نفسي يا إلهي إنه هو، تاريخ الولادة نفسه، ويشبه والده ويشبهني”.

وانتبهت بعدها إلى أن صورته تحمل تاريخين، تاريخ الولادة وتاريخاً آخر لوفاته، إذ إن الموقع هذا مخصص لخمسة وثلاثين طالباً، قضوا في تفجير الطائرة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا