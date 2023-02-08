تراند اليوم : الرمان.. أفضل علاج لفقر الدم

مشرق نيوز

يعاني الكثيرون من فقر الدم، الذي يعرف بعوارضه الواضحة وأبرزها التعب الشديد والاصفرار وعدم انتظام دقات القلب وآلام الصدر والرأس وتساقط الشعر وغيرها.

وأفاد موقع "توب 10 هوم ريميميدز" انه من الممكن بسهولة شديدة الوقاية من بعض أنواع فقر الدم وعلاجها، بفضل بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعد في زيادة عدد كريات الدم الحمراء وتعيد إلى الجسم عافيته.

ونصح باللجوء إلى الرمان نظراً لغناه بالحديد والمعادن الأخرى، مثل الكالسيوم والماغنيزيوم، بالإضافة إلى الفيتامين "ج" الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد ما يقود إلى زيادة عدد خلايا الدم الحمراء ويرفع معدل الهيموغلوبين.

وأوضح انه يمكن مزج كوب من عصير الرمان وربع ملعقة من بودرة القرفة وملعقتين من العسل، وشرب هذا المزيج يومياً مع الفطور.