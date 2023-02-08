تراند اليوم : يطلب يد زوجته بخاتم فقدته منذ 15 عاماً

لندن / مشرق نيوز

فاجأ بريطاني زوجته بطلب زواجها منه للمرة الثانية مقدماً لها خاتم زفافها الذي فقدته منذ أكثر من 15 عاماً، واستغلت ابنتهما لاسي باتلر الفرصة، حيث صورت هذه اللحظات العاطفية بكاميرا فيديو، أظهرت الزوج يجلس على إحدى ركبتيه مقدماً الخاتم لزوجته التي لم تتمالك نفسها من الفرحة.

وقالت لاسي، وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني telegraph، إن والدتها فقدت خاتم زواجها منذ 15 عاماً، ولم تعثر عليه بعد البحث المكثف في جميع أرجاء المنزل، حيث استنتجوا في النهاية أنها إما فقدته في عملها أو أنه قد سرق.