تراند اليوم : العالم ينفق تريليون دولار على الدواء

وكالات / مشرق نيوز

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن الإنفاق العالمي على الدواء سيتجاوز حاجز التريليون دولار هذا العام بفضل ارتفاع أسعار الأدوية الحديثة في الولايات المتحدة مثل سوفالدي الذي أنتجته شركة غيلياد ساينسيز لعلاج الالتهاب الكبدي بفيروس سي وأدوية السرطان الجديدة.

وأوضح التقرير الذي نشره معهد "آي.إم.إس" لمعلومات الرعاية الصحية أن إجمالي الإنفاق سيبلغ 1.07 تريليون دولار بزيادة نسبتها 7% عن 2013، كما عكست الزيادة تباطؤ وتيرة طرح أدوية انتهت براءات الملكية الفكرية الخاصة بها بأسعار أرخص.

وتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق بحلول 2018 إلى 1.3 تريليون دولار بفضل الأدوية الجديدة التي سيتم طرحها.

وستضيف أدوية الالتهاب الكبدي سي نحو 100 مليار دولار إلى إجمالي الإنفاق في السنوات القليلة المقبلة، بينما سيرتفع الإنفاق على السرطان إلى 100 مليار دولار وعلى مرض السكري إلى 78 مليار دولار.

وتعرضت شركات الأدوية لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة خاصة للدواء سوفالدي، الذي يبلغ سعر القرص الواحد منه 1000 دولار.

ويقول المسؤولون عن برامج الرعاية الصحية في الولايات وشركات التأمين الخاصة إن السعر يتجاوز الإمكانيات، بينما تدافع شركات الدواء عن نفسها قائلة إنه يعكس كلفة تطوير أدوية لن يحقق أي منها ربحا.

ويمثل الإنفاق الأميركي على الدواء نحو ثلث الاجمالي ومن المقدر أن يرتفع بنسبة 11.7% عام 2014 قبل تباطؤ النمو إلى 5% سنويا بعد 2015.