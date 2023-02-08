تراند اليوم : "داعش" يطرح وظائف شاغرة للعمل براتب خيالي

وكالات / مشرق نيوز

أعلن تنظيم "داعش"، عن حاجته لمدير تنفيذي في إنتاج البترول، وعلى الراغب في العمل إرسال السيرة الذاتية شرط أن يكون "مخلصا" للتنظيم.

وبحسب "التايمز" البريطانية، فإن التنظيم سيدفع راتبا قدره 225 ألف دولار سنويا للموظف الذي سيقع عليه الاختيار.

وبحسب المصادر، فإن "داعش" أعلن عن وظيفته الشاغرة، في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من جحيم التنظيم، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يجبر المهندسين المختصين على العمل في مجالات وحقول البترول التي يسيطر عليها، أويكون مصيرهم القتل.

وسيطر داعش على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خصوصا في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم.

وقال خبراء أن "داعش" ربما لن يحظى بخبير ذي شأن لأن الراتب المدفوع لا يتماشى مع كمية الجهد والعمل المتوجب فعله.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار.