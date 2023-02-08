تراند اليوم : بسبب هذه الأغنية أُهدر دم شعبان عبد الرحيم

وكالات / مشرق نيوز

أطلق "تنظيم الدولة" فتوى بإهدار دم المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، عقب إذاعته أغنية يهاجم فيها زعيم التنظيم وأميره أبو بكر البغدادي، ورد عبد الرحيم على هذه الفتوى بجملة: "خليها على الله".

وقال المطرب عبد الرحيم في حديث لموقع قناة "العربية نت" إنه فوجئ باتصال هاتفي من خارج مصر يتحدث صاحبه بلهجة شامية وسأله لماذا قمت بإذاعة تلك الأغنية التي تتضمن هجوماً على "داعش" محذراً من اغتياله من جانب عناصر التنظيم عقاباً له على نقد داعش والسخرية من أمير التنظيم.

وأضاف لقد هاجمت إسرائيل بأغنية "أنا بأكره إسرائيل" ولم أخش منها ولن أخشى من داعش وليفعلوا ما يريدون فالله هو الحافظ، وكانت عدة صفحات ومواقع جهادية قد أطلقت فتوى إهدار دم شعبان عبد الرحيم وقال عضو التنظيم الملقب على موقع فيسبوك باسم قول الصوارم "ﻻ نجوتم إن نجا ذلك الزنديق يستهزئ بأمير المؤمنين ودولة الخلافة، ونشر التنظيم الأغنية عبر مواقعه مصحوبة بعبارات تهديد ووعيد للفنان بالقتل".