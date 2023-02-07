تراند اليوم : أغرب سرقة في قصر،، إختفاء مرحاض بقيمة 3 مليون دولار

لندن/ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، عن تعرض قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا إلى واقعة سرقة غريبة،الأمر الذي استدعى إغلاق مرافق القصر.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المرحاض المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاًً الذي جرى تثبيته قبل أيام قليلة سرق من داخل القصر، علما أن قيمته تبلغ مابين 1.47 مليون دولار إلى 2.52 مليون دولار.

وأفادت الشرطة أنها تمكنت من استرجاع المرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية "يتم حاليا التحقيق في عملية سطو في قصر بلينهايم تم الإبلاغ عنها في الساعة 4.57 صباح السبت".

يشار إلى أن المرحاض صمم بواسطة الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان، وكان سابقا معروضا في متحف غوغنهايم في نيويورك.

ويعتبر قصر بلينهايم من المنازل الريفية الضخمة في أوكسفوردشاير إلى الجنوب من إنجلترا، ويعد المقر الرئيسي لدوقات مارلبورو، وهو المنزل الريفي غير الملكي وغير الأسقفي الوحيد في إنجلترا الذي يحمل لقب القصر.

وتم بناء قصر بلينهايم بين عامي 1705 و1722، وأدرج ضمن قائمة التراث عالمي لليونسكو في عام 1987.