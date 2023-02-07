تراند اليوم : مصرع شاب وإصابة آخر بسبب ولاعة

الخرطوم/ الخليج 365

لقي شاب سوداني، مصرعه فيما أصيب آخر جراء تعرضهما لحروق بليغة بسبب إيقاد أحدهم ولاعة في غرفة يحتفظ فيها بغالون البنزين في منطقة الحفير بالولاية شمال البلاد.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الشاب أبا ذر معتصم كان يقود دراجة آلية وأثناء قيامه بالبحث عن البنزين دخل إلى إحدى الغرف المليئة بالمفروشات وبداخلها غالون بنزين، وبسبب الظلام داخل الغرفة حاول صديقه إيقاد الولاعة بحثا عن مفتاح الإنارة.

حيث حدث انفجار هائل داخل الغرفة أدى إلى احتراقهما، وعند سماع أفراد الأسرة دوي الانفجار هرعوا لإنقاذهما، واضطروا لإخراجهما عبر شباك الغرفة بعد أن عجزوا عن فتح الباب.

كما أدى الحادث لوفاة أحد الشابين بينما أصيب الشاب أبا ذر بحريق من الدرجة الأولى أسعف على إثره إلى المستشفى.