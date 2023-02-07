تراند اليوم : كلبة أطلق عليها النار 17 مرة وتعمل لمساعدة البشر

وكالات/ الخليج 365

تعرضت "كلبة" تبلغ من العمر 5 سنوات، الى العديد من الأحداث المأساوية التي إرتكبها البشر بحقها ، إلا أنها لم تفقد ثقتها بهم، وهي الآن تساعد الكثير من الناس لتخطي المحن التي يواجهونها.

حيث ان الكلبة " ميغي" تعرضت للضرب في لبنان عندما كانت حاملا، وأطلق عليها الرصاص 17 مرة من مسدس، مما أدى إلى فقدان وعيها بشكل تام، وإصابتها بشكل خطير.

وقد تم العثور عليها مربوطة بصندوق ومقطوعة الأذن، باللإضافة إلى أن فكها ساعدة، حيث لبت فتاة من لندن النداء، ومن خلال صندوق "الأرواح البرية"، تم إنقاذ الكلبة. وأجريت لها العديد من العمليات قبل أن تعثر على عائلة جديدة، ولكن لم يستطع الأطباء أن ينقذوا بصر الكلبة.

وأصبحت ميغي حيوانا مشهورا في انجلترا، حيث قامت المالكة الجديدة بفتح صفحة لها على موقع التواصل "انستغرام"، وتمتلك الآن أكثر من 250 ألف متابع.