تراند اليوم : سبب تأخر الدورة الشهرية

تأخر الدورة الشهرية من الأمور المُقلقة للمرأة، حيثُ تلجأ حينها للبحث عن سبب تأخر الدورة الشهرية، ولكن يجب التنويه إلى أنّ سبب تأخر الدورة الشهرية يختلف من امرأة لأخرى، ويجب أن يتمّ إجراء الفحوصات اللازمة والتوجّه إلى الطبيب ليتمّ تحديد سبب تأخر الدورة الشهرية الواضح في التحاليل المطلوبة، ويطلب هذه التحاليل الطبيب المختص بأمراض النساء والولادة، إلا أنّنا في هذا الملف سنُطلعكِ سيدتي على سبب تأخر الدورة الشهرية بشكل عام، والأسباب الأكثر شيوعًا لتأخر الدورة الشهرية، تابعينا أسفل هذه الفقرة للحصول على كافة المعلومات حول سبب تأخر الدورة الشهرية، ولا داعي للقلق فمن الممكن أن يكون سبب تأخر الدورة الشهرية طبيعي وغير ناتج عن سبب مرضي أو خلل في الهرمونات.

اسباب تأخر الدورة الشهرية

هنا سنتعرف وإياكم على سبب تأخر الدورة الشهرية، وعلى أعراض الخلل الهرموني إن كان موجودًا، وهل سبب تأخر الدورة الشهرية طبيعي أم لا.

من العوامل المعروفة والأكثر شيوعًا هي القلق والتوتر، حيثُ يؤثر هذا العامل على صحة الانسان بشكل عام، ويؤدّي إلى اضطرابات في معظم أجهزة الجسم.

زيادة الوزن، حيثُ أن الفتاة التي تُعاني من زيادة في وزنها، يكون لديها زيادة في إفراز بعض الهرمونات، وهذا يؤدّي إلى تأخر عملية التبويض، وبالتالي تأخر الدورة الشهرية.

النحافة الشديدة، فإنّ النحافة الزائدة تؤدّي إلى فقر في الدم، وخلل في إفراز الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية، ويؤدّي ذلك إلى إحداث خلل في وقت الدورة الشهرية.

نزلات البرد والأمراد الفايروسية المُعدية تؤدّي إلى تأخر الدورة الشهرية أيضًا.

الرياضات العنيفة.

من الممكن أن يكون سبب تأخر الدورة الشهرية بسبب خلل في إفراز الغدة الدرقية.

علاج تأخر الدورة الشهرية

من الممكن أن يتمّ علاج الخلل في موعد الدورة الشهرية إن كان هذا الخلل ناتج عن النقص في أفراز بعد الهرمونات أو الزيادة فيها، ولكن من خلال زيارة الطبيب المختص وإجراء بعض التحاليل المطلوبة للتعرف بشكل دقيق على سبب تأخر الدورة الشهرية.

وهناك بعض الأمور التي يجب اتّباعها لعلاج تأخر الدورة الشهرية الذي لا علاقة له بالهرمونات وهي: