تراند اليوم : موعد الدخول المدرسي 2022

متى موعد الدخول المدرسي 2021 ، مع اقتراب موعد المدرسة وانتهاء الإجازة الصيفية، يريد الجمهور معرفة تاريخ بداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدرسة، حيث تعمل المدرسة على تنمية مواهب الطالب، كما تعمل على غرس القيم والمبادئ لدى الطالب، حيث أن للمدرسة دور كبير في تربية الأبناء، ويأتي دورها في التعليم بعد ذلك.

تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.