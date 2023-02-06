تراند اليوم : نتائج الموازي الجامعة الهاشمية ,,, نتائج قبول الموازي الجامعة الهاشمية 2021 / 2022

يتسائل الكثير من طلاب وطالبات الجامعة الاردنية الهاشمية ووابناء الاردنيات والطلبة الفلسطينين عن نتائج الموازي للجامعة الاردنية للعام 2021 وموعد الاعلان عنها.

فقد أكدت الجامعة الأردنية أن نتائج الموازي ستظهر عبر الموقع الالكتروني للجامعة ، وأنه بامكان جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا للجامعة الاطلاع على كافة نتائج الموازي في الجامعة الاردنية عبر الموقع الالكتروني للجامعة .

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات الذين تظهر اسمائهم ضمن نتائج الموازي ضمن الدفعة الأولى من الفصل الدراسي الاول 2021 / 2022 ، يجب عليهم التوجه لمقرات الجامعة لاستكمال إجراءات القبول، بخلاف نشر معدلات القبول في الجامعات الاردنية والحدود الدني التنافسية للقبول بالكليات.

لمعرفة اسماء المقبولين :

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