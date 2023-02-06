تراند اليوم : فحص تصاريح تجار غزة ,,,, المنسق فحص تصاريح الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح

فحص تصاريح عن طريق المنسق هو أمر لا يتوجب على تجار غزة اللجوء إليه لاسيما وأنه يعتبر أحد أنوع التواصل الغير أمنة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي قد توقع صاحبها في العديد من المشكل ،حيث يمكن للتجار ورجال الأعمال فحص التصاريح عبر الشؤون المدنية غزة.

ومن المقرر أن تعلن الشؤون المدنية عن قائمة التصاريح التجارية الواردة إليها عبر موقعها الالكتروني عن طريق الفحص الالكتروني وإرسالها ورقية إلى الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي جديد الأخبار، طالب القطاع الخاص برفع كوتة التصاريح الممنوحة لقطاع غزة إلى 15 ألفاً وهو ما وعدت الشؤون المدنية بطرحه على إسرائيل.

رابط مباشر لفحص تصاريح 2021 عمل تجارة، الارتباط الاسرائيلي تصاريح 2021، استعلام عن التصاريح المنتهية والغير منتهية 2018 برقم الهوية ، ننشر لكم اليوم زوارنا الكرام رابط الرسمي المخصص لفحص تصاريح 2021 لجميع الباحثين عن تصاريح العمل والتجارة مباشرة الكترونيا عبر الانترنت.

حيث يبحث الكثيرين عن موقع فحص التصاريح ، للتعرف على التصاريح المنتهية والفعالة والتي يمكن من خلالها الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ، اما بهدف العمل او التجارة او العلاج أو لأهداف أخرى .

تتيح وزارة الشؤون المدنية رابط فحص تصاريح تجار غزة 2021 والتي تشمل 7 ألاف تاجر فلسطيني منهم 500 من حملة بطاقات bmc. وزادت عمليات فحص تصاريح التجارة غزة مع إعلان الجانب الإسرائيلي فتح معبر إيرز بشكل طبيعي أمام حركة التجار بعد منع دام لأكثر من 18 شهراً بسبب جائحة كورونا.

فحص تصاريح تجار غزة 2021

وفتح باب فحص تصاريح تجار غزة 2021 عقب إعلان الطرف الاسرائيلي الموافقة على خروج 500 كبار التجار و1000 تاجر عادي ليضاف إليهم 1800 أخرين، وبعدما فتح الكوتة كاملة لتجار غزة البالغة 7 ألاف تصريحاً.

فحص تصاريح التجارة غزة

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

للشكاوى يرجى التواصل من خلال صفحة الشكاوى , رقم الهاتف 082883307 او الجوال 0598103034

للاستفسار التواصل مع العلاقات العامة من خلال صفحة اتصل بنا , رقم الهاتف 082829652 او الجوال 0598610107