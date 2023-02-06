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تراند اليوم : كورس otc pdf .. كورس صيدلة pdf

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كتب شرح otc دورة otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات و دورات لشرح otcنقدم لكم في هذا الموضوع كتب شرح otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات لشرح otc

و هي تعتبر أكبر تجميعة لشرح otc  او الادوية التي لا تحتاج لتذكرة طبية لصرفها 

و تحتوي على 6 أقسام :


 

1- دورة otc  للدكتور عادل عبد الخالق

2- تجميع لحالات otc  للدكتور جاد

3- مجموعة روشتات طبية لأدوية otc

4- روشتات لعلاج الأمراض الشائعة 

5 - otc advisor for fever, cough, cold and allergy

6- otc drugs for ophthalmic disorders

 

كل هذه المواد الهامة في otc  موجودة على ملف واحد فقط مرفوع على موقع ميديافاير للتحميل السريع المباشر 

 

 

و لتحميل هذا الملف الذي يحتوي على كتب شرح otc دورة otc اكبر تجميعة محاضرات و كتب و روشتات و دورات لشرح otc

من فضلك اضغط على الرابط اسفله

 

توجه الى رابط تحميل كتب شرح و محاضرات و دورات otc 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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